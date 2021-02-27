HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gökçeada’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Gökçeada’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

27.02.2021 08:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi.
Teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılırken, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları devam ediyor.
Takviye ekipler arama çalışmalarına katıldı
Öte yandan, dün gece Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı’na gelen; jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada-1 gemisiyle adaya geçerek, arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı! Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı!
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Bakan Koca'dan illere göre vaka sayısı açıklaması

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

ABD'den Cemal Kaşıkçı raporu: Talimatı Prens Selman verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Piknik tüpü bomba gibi patladı, yaralılar var

Piknik tüpü bomba gibi patladı, yaralılar var

Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı! (27 Şubat hava durumu)

Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı!

Son Dakika: Gökçeada'da tekne faciası! Kimlikleri belli oldu

Gökçeada'da tekne faciası! Kimlikleri belli oldu

Kendini ağaca iple astı, son anda kurtarıldı

Kendini ağaca iple astı! Son anda kurtarıldı

Kilit kavşakta su borusu patladı: Ankara-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

Kilit kavşakta su borusu patladı: Ankara-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı

Yeni doğan bebeğini dolaba saklayıp ölümüne neden olan anneye 25 yıl hapis

Yeni doğan bebeğini dolaba saklayıp ölümüne neden olan anneye 25 yıl hapis

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.