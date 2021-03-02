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Gökçeada’da Astsubay Toykuyu’yu arama çalışmaları 5’nci gününde devam ediyor

02.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 5’nci gününde de devam ediyor.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları 5’nci gününde de devam ediyor. Şiddetli poyraz fırtınasına arama çalışmalarının zaman zaman aksamasına neden oluyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye; sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edilmişti.
Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un cansız bedenine önceki gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu’nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut’un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarılmıştı.
Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu ise arama kurtarma çalışmaları şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle devam ediyor.

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