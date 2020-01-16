Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

