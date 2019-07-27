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Gökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Gökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Aydıncık bölgesindeki çöplükte çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman yangın İhbar hattına bildirdi. İhbar üzerine, yangın yerine arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopterinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarıyla yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Gökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldüGökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldüGökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldüGökçeada'da çöplük yangını ormana sıçramadan söndürüldü

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