Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu, meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanı’na halat yardımıyla yanaştı. Gemiye atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kabatepe Gökçeada seferini yapan Gestaş firmasına ait 57. Alay Feribotu, saat 10.30 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken, makinelerinden birisi arıza yaptı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle iskeleye yanaşmakta güçlük çeken gemi, atılan bir halat yardımıyla yanaştırıldı. Halatı, iskeledeki demire bağlamak için çok sayıda vatandaş çekti. Gemi, halat yardımıyla iskeleye yanaştıktan sonra, yaklaşık yarım saat mahsur kalan yolcu ve araçlar tahliye edildi.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma sırasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan demirlere bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır.”
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