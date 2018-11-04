HABER

Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57.

Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu, meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanı’na halat yardımıyla yanaştı. Gemiye atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kabatepe Gökçeada seferini yapan Gestaş firmasına ait 57. Alay Feribotu, saat 10.30 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken, makinelerinden birisi arıza yaptı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle iskeleye yanaşmakta güçlük çeken gemi, atılan bir halat yardımıyla yanaştırıldı. Halatı, iskeledeki demire bağlamak için çok sayıda vatandaş çekti. Gemi, halat yardımıyla iskeleye yanaştıktan sonra, yaklaşık yarım saat mahsur kalan yolcu ve araçlar tahliye edildi.
Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma sırasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan demirlere bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır.”

FOTOĞRAFLI

Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptıGökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptıGökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptıGökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Marketten çorap hırsızlığı kameradaMarketten çorap hırsızlığı kamerada
Sakat doğan kuzusunu tedavi ettirmek istiyorSakat doğan kuzusunu tedavi ettirmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.