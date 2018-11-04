HABER

Gökçeada'da feribot iskeleye yanaşırken makine arızası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, Kabatepe-Gökçeada seferini gerçekleştiren 57. Alay Feribotu, meydana gelen makine arızası nedeniyle Kuzu Limanı’na halat yardımıyla yanaştı. Gemiye atılan halat, iskeledeki demire bağlanmak için vatandaşların yardımıyla çekilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kabatepe Gökçeada seferini yapan Gestaş firmasına ait 57. Alay Feribotu, saat 10.30 sıralarında Gökçeada’ya yanaşırken, makinelerinden birisi arıza yaptı. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle iskeleye yanaşmakta güçlük çeken gemi, atılan bir halat yardımıyla yanaştırıldı. Halatı, iskeledeki demire bağlamak için çok sayıda vatandaş çekti. Gemi, halat yardımıyla iskeleye yanaştıktan sonra, yaklaşık yarım saat mahsur kalan yolcu ve araçlar tahliye edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gemimiz, Gökçeada İskelesi’ne yanaşma sırasında tek motorla manevra yapmak zorunda kalmıştır. Gökçeada’da söz konusu saatlerde havanın rüzgarlı olması nedeniyle, geminin yanaşma manevrasını riske atmamak adına gemiye kıyıdan halat uzatılmış; geminin baş kısmı iskelede bulunan demirlere bağlanan halatlar yardımıyla yanaştırılmıştır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilen yanaşma işlemi nedeniyle sefer, yaklaşık 30 dakika kadar geç tamamlanmıştır. Gemi içerisinde bulunan araç ve yolcular, iskele rampasına yanaşan gemiden güvenli bir şekilde iskeleye iniş yapmışlardır.”

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcuya gözaltıOtobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcuya gözaltı
İfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden ettiİfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.