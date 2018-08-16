HABER

Gökçeada'da feribot karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya saat 09.00'da sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya saat 09.00'da sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Feribotun içindeki 170 yolcu ve 64 aracın tahliye edilmeyi beklediği belirtildi.

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
İneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördüİneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördü
Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu varBakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.