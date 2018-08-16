Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya saat 09.00'da sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Feribotun içindeki 170 yolcu ve 64 aracın tahliye edilmeyi beklediği belirtildi.
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