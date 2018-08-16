Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, bu sabah karaya oturan 'Gökçeada-1' isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edildiğini bildirdi. Olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Gökçeada Kuzu Limanı'nda bugün Gökçeada-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir."

ANKARA, (DHA)

