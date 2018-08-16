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Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 20:51 | Son Güncelleme

FERİBOTTAKİ ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ Gökçeada'da Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala makine arızası nedeniyle karaya oturan 'Gökçeada 1' isimli içinde 64 araç bulunan feribot römorkör eşliğinde limana çekildi.

Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)

FERİBOTTAKİ ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ
Gökçeada'da Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala makine arızası nedeniyle karaya oturan 'Gökçeada 1' isimli içinde 64 araç bulunan feribot römorkör eşliğinde limana çekildi. Feribotun limana çekilmesinin ardından içindeki 64 araç limanda bekleyen sahiplerine teslim edilerek, tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Bugün sabah saat 09.00'da Çanakkale Kapatape Limanı'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 'Gökçeada 1' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribottaki 170 yolcu Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri tamamlanmasının ardından içinde 64 araç bulunan feribotun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 'Gökçeada 1' isimli feribot Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör eşliğinde limana çekildi.
Feribot içindeki 64 araç tahliye edilerek, limanda bekleyen sahiplerine teslim edildi.
Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)-

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