Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)

FERİBOTTAKİ ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ
Gökçeada'da Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala makine arızası nedeniyle karaya oturan 'Gökçeada 1' isimli içinde 64 araç bulunan feribot römorkör eşliğinde limana çekildi. Feribotun limana çekilmesinin ardından içindeki 64 araç limanda bekleyen sahiplerine teslim edilerek, tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Bugün sabah saat 09.00'da Çanakkale Kapatape Limanı'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait 'Gökçeada 1' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribottaki 170 yolcu Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri tamamlanmasının ardından içinde 64 araç bulunan feribotun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından 'Gökçeada 1' isimli feribot Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör eşliğinde limana çekildi.
Feribot içindeki 64 araç tahliye edilerek, limanda bekleyen sahiplerine teslim edildi.
Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)-
FOTOĞRAFLI
Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken dolar sözleri
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum