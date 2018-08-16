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Gökçeada'da feribot karaya oturdu, yolcular tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah dümen arızası nedeniyle karaya oturan Gökçeada-1 isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edilği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu sabah dümen arızası nedeniyle karaya oturan Gökçeada-1 isimli feribotta bulunan 170 yolcunun tahliye edilği belirtildi.

Olayla ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Gökçeada Kuzu Limanı'nda bugün Gökçeada-1 isimli feribot dümen arızası nedeniyle liman içerisinde karaya oturmuştur. Feribot içerisinde bulunan 170 yolcunun tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-903 Botu tarafından karaya tahliye edilmiştir."

ANKARA, (DHA)-

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