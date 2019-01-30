Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’

Çanakkale’de Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13:00, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 15:00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
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