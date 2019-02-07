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Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’

Çanakkale’de Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 13.00, Kabatepe’den saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’

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