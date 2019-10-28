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Gökçeada’da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde apandisit rahatsızlığı geçiren bir kişi Sahil Güvenlik botu tarafından Çanakkale’ye yetiştirildi.Çanakkale ili Gökçeada İlçesinde bir şahsın apandisit ağrısı sebebiyle tıbbi tahliyesi talep edildi.

Gökçeada’da hastalanan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde apandisit rahatsızlığı geçiren bir kişi Sahil Güvenlik botu tarafından Çanakkale’ye yetiştirildi.
Çanakkale ili Gökçeada İlçesinde bir şahsın apandisit ağrısı sebebiyle tıbbi tahliyesi talep edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından rahatsızlanan şahıs, sağlık personeli nezaretinde Gökçeada’dan alınarak Kabatepe Limanında 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinci açık olarak teslim edildi. Şahıs daha sonra tedavisinin yapılması için Çanakkale merkezde bir hastaneye kaldırıldı.

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