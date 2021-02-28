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Gökçeada’da kayıp komutanın arama çalışmaları sürüyor

28.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları şiddetli poyraza rağmen devam ediyor.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları şiddetli poyraza rağmen devam ediyor. Hava, deniz ve karadan yapılan aramalarda komando ekipleri de kıyı boyunca uzanan kayalık bölgeleri tarıyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edilmişti.
Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un cansız bedenine gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu’nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın avlama gemisinin termal kameraları ile yeri tespit edilen Bulut’un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.
Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kidemli Başçavuş Fatih Tonkuyu ise arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

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