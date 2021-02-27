Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde alabora olan teknenin yeri sahil güvenlik botlarınca tespit edildi. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yunun halen kayıp olduğu olayla ilgili teknenin çıkarılması için dalgıçların dalış yapacağı öğrenildi.

Gökçeada’da fiber teknenin alabora olmasının ardından teknenin sahibi Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayda uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başarmıştı.

Kayıp olan Teğmen Musa Bulut ve Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürerken olayın 23’üncü saatinde tekneye ulaşıldı. Tekne Lazkoyu’nun 200 metre açığında suyun altında sahil güvenlik botunca tespit edildi. Bölgeye şamandıra konulurken, dalgıçların dalış yapacağı ve teknenin çıkarılmasıyla birlikte kayıp iki askerin de bulunmasına çalışılacağı öğrenildi.

