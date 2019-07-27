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Gökçeada’da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:11 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki makilik bir alanda yangın çıktı.

Gökçeada’da korkutan yangın

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Edinilen bilgilere göre, Eşelek mevkiinde bulunan bir çöp bölgesinde çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 1 helikopter de sevk edildi. Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen ve henüz kontrol altına alınamayan yangını adalılar panikle takip ediyor. Yangının, bölgedeki çöplerin yanması sonucu ortaya çıktığı ve kısa sürede büyüdüğü iddia ediliyor.

Gökçeada’da korkutan yangın

Gökçeada’da korkutan yangın

Gökçeada’da korkutan yangın

Gökçeada’da korkutan yangın

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