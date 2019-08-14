HABER

Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi" lezzeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi" olarak ün salan ve lezzetini dibekte dövülmesi ve daha sonra elekten geçirilmesinden alan kahve geleneği, aileden Urania Kutufo tarafından yaşatılıyor - Kutufo: - "Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerden gelen turistler kahvemizi içmeye geliyor. Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum"

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lezzeti yıllara meydan okuyan "Madam'ın dibek kahvesi", adaya gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından beğenilerek tüketiliyor.

İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Rum köyü Zeytinli'de, babasından kalma kahvehaneyi 1970'li yıllardan itibaren işleten ve 2003'te vefat eden Madam Estratia'dan adını alan dibek kahvesi geleneği, aileden 68 yaşındaki Urania Kutufo tarafından yaşatılıyor.

Yunanistan başkenti Atina'da yaşamını sürdüren Kutufo, her sene yaz mevsiminin ilk günlerinde Gökçeada'ya gelerek adanın meşhur dibek kahvesini üretmeye başlıyor. Kutufo, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok turisti kahvehanede dibek kahvesinin müthiş lezzetiyle ağırlıyor.

Urania Kutufo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madam'ın dibek kahvesi" adıyla ünlenen bu içeceğin adadaki geçmişinin 1890'lı yıllara uzandığını söyledi.

-"Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum"

Dibek sisteminin kahvenin hem kalitesini hem de lezzetini artırdığını belirten Kutufo, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerden gelen turistler kahvemizi içmeye geliyor. Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum. Ben dördüncü nesil olarak kahveyi yaşatıyorum. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler kahvemizi yoğun şekilde tercih ediyorlar. Şu anda sosyal medyada ve internette de çok sayıda paylaşım var bizimle ilgili. Bu bizi mutlu ediyor. Ömrümüz yettiğince bu geleneksel lezzeti yapmaya devam etmek istiyoruz."

Ankara'dan Gökçeada'ya gelen Mustafa Girgin ise bu kahveyi ilk kez yaklaşık 40 yıl önce Madam Estratia'nın elinden içtiğini belirtti.

Girgin, "Onu sevgiyle yad ediyorum. Şu anda sadece gelini kalmış, o işletiyor. Onun yaptığı kahvenin tadını andırıyor. Meşhur dibek kahvesi çok çok güzel. Dibekte dövülerek yapılan bir kahve." dedi.

- Dibek kahvesi

Zeytinli köyünün damak tatlarından dibek kahvesi, taşa oyulmuş bir çukurda kahve çekirdeklerinin 10 kilogramlık demirle ezilerek elekten geçirilmesiyle yapılıyor.

Kahve taze taze günlük olarak hazırlanıyor. Rutubetsiz ortamda saklanan kahve çekirdekleri taş dibek içine atılıp burada eziliyor.

Yaklaşık 45 dakika elle ezilen kahve çekirdekleri daha sonra elekten geçirilip pişirebilir hale getiriliyor.

Sade, az şekerli, şekerli ve orta şekerli olarak servis edilen kahve, taze çekim lezzetini de bu sayede kazanıyor.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
'Uykuda muayene' sonrası ameliyat oldular'Uykuda muayene' sonrası ameliyat oldular
'Işıklar artık gözlem evlerimizi tehdit eder hale geldi''Işıklar artık gözlem evlerimizi tehdit eder hale geldi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada kahve Madam'ın dibek kahvesi

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

Adana'da DEAŞ operayonu!

Şafak vakti operasyon! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.