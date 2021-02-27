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Gökçeada’daki arama kurtarma çalışmaları 18’nci saatinde

27.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları 18’nci saatinde; hem havadan, hem karadan, hem de denizden devam ediyor.Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları 18’nci saatinde; hem havadan, hem karadan, hem de denizden devam ediyor.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi.
Arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ediyor. 1 sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği arama kurtarma çalışmalarına, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü balıkadamları denizden, jandarma komanda ekipleri de karadan destek veriyor.
Teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılırken, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’yu arama çalışmaları devam ediyor.

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