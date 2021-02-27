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Gökçeada’daki arama kurtarma ekiplerinin sayısı arttırıldı

27.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Gökçeada’daki arama kurtarma ekiplerinin sayısı arttırıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava koşullarının uygun olmasıyla birlikte bölgedeki arama kurtarma ekipleri çoğaltıldı.
Konuya ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Gökçeada ilçesi açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu, teknedeki 2 Jandarma personelimiz kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkmış olup, bir sivil vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olan 2 Jandarma personelimizin arama kurtarma faaliyetlerine; Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 7 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Dalış Timi ve 2 Lastik Bot olmak üzere toplam 112 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Asayiş Timi ve 1 Komando Bölüğü olmak üzere toplam 70 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 Adet Gemi ve 1 Adet Helikopter, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 Dalış Timi, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-6 Botu, AFAD Personelleri ve 10 Adet Balıkçı Teknesi ile devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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