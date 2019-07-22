HABER

Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale’ye sevk edildi.Gökçeada’da rahatsızlanan 60 yaşındaki bir kadın öncelikle ilçe hastanesine sevk edildi.

Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri bir helikopter ile Çanakkale’ye sevk edildi.
Gökçeada’da rahatsızlanan 60 yaşındaki bir kadın öncelikle ilçe hastanesine sevk edildi. Buradaki kontrollerde durumunun kritik olduğu anlaşılan hastanın Çanakkale’ye acil olarak sevk edilmesine karar verildi. Deniz yoluyla sevkinin uzun süreceğine kanaat getirilerek, hastanın hava yoluyla götürülmesi talep edildi. Durumun Çanakkale Valiliğine bildirilmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Gökçeada’ya hareket ederek hastayı buradan aldı ve doktor kontrolünde Çanakkale merkeze getirdi. Çanakkale’ye getirilen hasta hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı

Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı

Gökçeada’daki hasta askeri helikopterle taşındı

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Emekli büyükelçi son yolculuğuna uğurlandıEmekli büyükelçi son yolculuğuna uğurlandı
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiEve düşen buz kütlesi çatıyı deldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde acı haber

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.