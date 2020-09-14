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Gökçeada’daki yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde çıkan mera yangını söndürüldü.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde çıkan mera yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olan Gökçeada’nın Yıldızkoy mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle mera yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri, sabaha kadar söndürme çalışmalarına devam etti.
Sabaha kadar devam eden çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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