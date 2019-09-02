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Gökçeada'nın garsonunun basılmış 11 romanı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Bugüne kadar yazdığı 15 romanından 11'i basılan ve kitaplarını satarak il il gezen Mehmet Fatih Oflaz, Gökçeada'da bir kahvehanede garsonluk yapıyor - Oflaz: - "Okudum okudum, 21 yaşından itibaren yazmaya başladım. Şu ana kadar 15 kitap yazdım, bunların 11'i hayata geçti. Kitaplarım çok beğenildi"

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ve ortaokul mezunu olan 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasında kendisine yer edindi.

Kırıkkale'de doğan Oflaz, küçük yaşlardan itibaren yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap okuyarak bilgi dağarcığını zenginleştirdi. Askerliğini tamamladıktan sonra yerleştiği İstanbul'da 20 yılı aşkın süre kalan Oflaz, 21 yaşında kitap yazmaya başladı. Kitaplarını satarak Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Oflaz'ın basılmış 11 eseri bulunuyor. Oflaz, yazımını tamamladığı 4 kitabının ise basılmasını bekliyor. Gökçeada'da bir kahvehanede garsonluk yapan Mehmet Fatih Oflaz, ayrıca adanın merkezinde ve Kaleköy'de kitaplarını satarak geçimini sağlıyor.

Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadıktan sonra bir yere ait olmadığı hissine kapıldığını ve Türkiye'yi gezmeye başladığını söyledi. Bunu kitaplarını satarak gerçekleştirdiğini belirten Oflaz, "Güzel oldu. Doğusundan güneydoğusuna, Karadeniz'inden en batısına 5 yılda bütün ülkeyi neredeyse karış karış gezdim." dedi.

Yerli ve yabancı edebiyatçıların pek çok kitabını okuduğunu anlatan Oflaz, daha sonra yazar olabileceğine kanaat getirdiğini ifade etti.

- "Kaliteli bir romancı değilim ama çok iyi bir anlatıcıyım"

İnsanın doğuştan var olan yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesinin okuyarak mümkün olduğunu vurgulayan Oflaz, şöyle konuştu:

"Ortaokul zamanlarımda elime yeni bir kitap geçtiği zaman kesinlikle okula gitmiyordum. Belki de tahsil anlamında bu nedenle başarılı olamadım. Olabildiğince kuytu bir yer bulup kitap okuyordum. Malum gençlik zamanımızda teknoloji bu denli gelişmiş değildi. Dolayısıyla duygularımızı kağıda dökerek karşı tarafa iletebiliyorduk. Okudum okudum, 21 yaşından itibaren yazmaya başladım. Şu ana kadar 15 kitap yazdım, bunların 11'i hayata geçti. 3'ü son dönemde, 8'i daha önceki yıllarda basıldı. Kitaplarım çok beğenildi."

Bir yayınevi kurmayı hedeflediğini dile getiren Oflaz, "Çünkü bu kitaplar beni hak ettiğim yere getirecek, içimde öyle bir his var. İnşallah da olur. Türkiye'ye açılacağım, 'Ben varım.' diyeceğim bu camianın içinde. 'İyi yazabiliyorum.' diyeceğim. 'Bu hususta çok da mütevazı değilim.' diyeceğim. Kaliteli bir romancı mıyım, hayır. Çok iyi bir anlatıcıyım." ifadelerini kullandı.

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