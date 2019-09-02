Gökçeada'nın garsonunun basılmış 11 romanı var

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ve ortaokul mezunu olan 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasında kendisine yer edindi.

Kırıkkale'de doğan Oflaz, küçük yaşlardan itibaren yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap okuyarak bilgi dağarcığını zenginleştirdi. Askerliğini tamamladıktan sonra yerleştiği İstanbul'da 20 yılı aşkın süre kalan Oflaz, 21 yaşında kitap yazmaya başladı. Kitaplarını satarak Türkiye'nin dört bir yanını karış karış gezen Oflaz'ın basılmış 11 eseri bulunuyor. Oflaz, yazımını tamamladığı 4 kitabının ise basılmasını bekliyor. Gökçeada'da bir kahvehanede garsonluk yapan Mehmet Fatih Oflaz, ayrıca adanın merkezinde ve Kaleköy'de kitaplarını satarak geçimini sağlıyor.

Oflaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadıktan sonra bir yere ait olmadığı hissine kapıldığını ve Türkiye'yi gezmeye başladığını söyledi. Bunu kitaplarını satarak gerçekleştirdiğini belirten Oflaz, "Güzel oldu. Doğusundan güneydoğusuna, Karadeniz'inden en batısına 5 yılda bütün ülkeyi neredeyse karış karış gezdim." dedi.