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Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Ege Denizi’nde kevvetli esen poyraz nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe’ye saat 11.00'deki ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 13.00’deki tarifeli seferlerin iptal edildiği açıklandı. Sağanağın sürdüğü kentte, poyraz ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler aksamadan yapılıyor.

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Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildiGökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildiGökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildiGökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

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