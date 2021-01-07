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Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal

07.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “08 Ocak Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “08 Ocak Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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