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  4. Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu

Gökçedere Gölü buz tuttu, çeşme ve dereler dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçülürken, Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

BAYBURT'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçülürken, Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kent sakinleri, donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Kabaçayır köyünde ise çeşme ve dereler donunca hayvancılıkla uğraşanlar, buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı.
Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçüldü. Kentte kar yağışının ardından Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu.
DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER
Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti. Hayvan sulakları da donunca köylüler, oluşan buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı. Bazı kişiler ise buz tutan Gökçedere Gölü'nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.
Kabaçayır köyünde hayvancılıkla uğraşan İsa Söylemez (25), çeşmeler donunca zorluk yaşadıklarını belirterek, "Çeşmeler buz tuttu, hayvanlar susuz kaldı. Hava çok soğuk ama biz alıştık, seviyoruz bu hayatı" dedi.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTILAR
Öte yandan Bayburt Kızılay Gençlik Kolları üyeleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için harekete geçip, belirli bölgelere yem ve yiyecek bıraktı. Gençlik Kolları Başkanı Hasan Türkoğlu, hayvanların aç kalmaması için belli dönemlerde böyle etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

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