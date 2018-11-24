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Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:00 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "İttifak kuruldu, teşekkürler Sayın Bahçeli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına aday göstermeyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, "İttifak kuruldu, teşekkürler Sayın Bahçeli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin bugün Antalya'da yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Devlet Bahçeli, devleti her şeyin üzerinde tutan devlet adamı. Aşağıdaki ifadeleri alkışı hak ediyor. İttifak kuruldu. Teşekkürler Sayın Bahçeli. Hatırlarsanız, herkes 'İttifak bitti' derken, sadece Melih Gökçek, 'İttifak ya olmalı ya da olmalı' diyordu."
Gökçek ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bahçeli'ye teşekkür ettiğini hatırlattı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

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