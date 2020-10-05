Gökçen Ocak yine saldırıya uğradı! Yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı ama...

İstanbul Maltepe’de yaşayan Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu.

Yaşadığı korkunç olayları anlatan Ocak yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istemiş, genç kadının paylaşımı sonrası Twitter'da #FuatOcakTutuklansın hashtagi gündem olmuştu.

ÖNÜ KESİLDİ, SALDIRIYA UĞRADI

Gökçen Ocak, dün gece yine saldırıya uğradığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden 1 haftadır aldığı tehditleri ve yaşadıklarını anlatan Ocak, dün akşam ise fiziki saldırıya uğradı.

Fuat Ocak ve eşi tarafından yolunun kesildiğini belirten Ocak, yaşadığı dehşeti paylaşırken "Bizi öldürmeye yemin ettiler. Ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı korkunç anları ve sonrasındaki görüntüleri paylaşan Ocak, şu ifadelere yer verdi;

"Can tehlikem var kapımın önünde polis olmasına rağmen saldırdılar eşimin benim kaynımın hepimizin yüzü gözü kan içinde bu gece bizi öldürmeye yemin ettiler.

Annemlerin evine giderken yolun Fuat ocak ve karısı tarafından kesildi üzerimize saldırdılar kapıda 2 polis olmasına rağmen korkusuzca sardırdılar 1 aydır burada can güvenliğim yok diyorum!