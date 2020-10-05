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  4. Gökçen Ocak yine saldırıya uğradı! Yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı ama...

Gökçen Ocak yine saldırıya uğradı! Yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Eşinin amcası olan Fuat Ocak tarafından aylardır sözlü şiddet, tehdit ve tacizlere maruz kaldığını belirten ve sosyal medyada yardım isteyen Gökçen Ocak, yine saldırıya uğradı.

İstanbul Maltepe’de yaşayan Gökçen Ocak, eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu.

Yaşadığı korkunç olayları anlatan Ocak yaptığı paylaşımla yetkililerden yardım istemiş, genç kadının paylaşımı sonrası Twitter'da #FuatOcakTutuklansın hashtagi gündem olmuştu.

ÖNÜ KESİLDİ, SALDIRIYA UĞRADI

Gökçen Ocak, dün gece yine saldırıya uğradığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden 1 haftadır aldığı tehditleri ve yaşadıklarını anlatan Ocak, dün akşam ise fiziki saldırıya uğradı.

Fuat Ocak ve eşi tarafından yolunun kesildiğini belirten Ocak, yaşadığı dehşeti paylaşırken "Bizi öldürmeye yemin ettiler. Ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Yaşadığı korkunç anları ve sonrasındaki görüntüleri paylaşan Ocak, şu ifadelere yer verdi;

"Can tehlikem var kapımın önünde polis olmasına rağmen saldırdılar eşimin benim kaynımın hepimizin yüzü gözü kan içinde bu gece bizi öldürmeye yemin ettiler.

Annemlerin evine giderken yolun Fuat ocak ve karısı tarafından kesildi üzerimize saldırdılar kapıda 2 polis olmasına rağmen korkusuzca sardırdılar 1 aydır burada can güvenliğim yok diyorum!

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Eşimin kardeşinin kafasına tüple vurdular TÜPLE! Bu gece sağ çıkamıcam çok korkuyorum.

Neden bu kadar yapılan suçun cezası yok? Bu insanlar bundan güç alıyor korkmuyorlar ama ben korkuyorum! Dün 5 yaşındaki kızımın yanında beni dövdüklerinde sadece yapma nolur kızım görüyor diye yalvarabildim."

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