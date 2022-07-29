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Gökdelen büyüklüğünde iki asteroit! Dünya'nın yakınından geçecekler

29.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökdelen büyüklüğünde iki asteroit Dünya'nın yakınından hızla geçmeye hazırlanıyor. 2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit en yakın geçişini bugün yapacak. 2013 CU83 adlı ikinci asteroit ise Dünya'dan 2016 CZ31'e göre daha uzak bir mesafede de olsa en yakın geçişini 30 Temmuz Cumartesi günü yapacak.

Gökdelen büyüklüğünde iki asteroit! Dünya'nın yakınından geçecekler

Dünya asteroit tehlikelerine son derece açık. Dünya'ya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler, tehlikeli olarak görülüyor. NASA ise Çifte Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen misyon kapsamında dünyanın yörüngesine yakın bir asteroidle planlı çarpışma gerçekleştirme üzerine çalışmalar yürütüyor. Amaç ise yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi geliştirmek.

GÖKDELEN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İKİ ASTEROİT DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR

TRT Haber'in Sciencealert'e dayandırdığı haberine göre ise, gökdelen büyüklüğündeki iki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor. Biri en yakın geçişini bugün, ikincisi ise 30 Temmuz Cumartesi günü yapacak.

2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit, yakın geçişini bugün yapacak tahmini saatte 55 bin 618 kilometre hızla uçacak.

2016

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Gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasında yaklaşık 122 metre olduğunu tahmin ediyor.

Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 2.800.000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla yakınlıktan geçerek gezegenimizi güvenle pas geçecek.

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşıyor ve bir sonraki yakınlaşmasının Ocak 2028'de olması bekleniyor.

İKİNCİSİ, DÜNYA'DAN DİĞERİNE GÖRE DAHA UZAK

Cumartesi günü, her zamankinden daha büyük ikinci bir asteroit, Dünya'dan diğerine göre daha uzak bir mesafede de olsa gezegenimizin yanından geçecek.

2013 CU83 adlı bu asteroit, en geniş görünür noktasında yaklaşık 183 metre çapında ve Dünya'dan yaklaşık 6,960,000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık 18 katı kadar uzaklıktan geçecek.

2013

Bu devasa uzay kayası, saatte 21 bin 168 kilometre hızla seyahat edecek.

NASA ve diğer uzay ajansları, bunlar gibi binlerce Dünya'ya yakın nesneyi yakından izliyor.

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