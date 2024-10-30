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Gökdelenin 43. katından düşmüştü... Telefonundaki not ortaya çıktı: 'Mahşerde görüşürüz'

30.10.2024 15:42
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Ankara'daki gökdelenin 43 katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın cep telefonunda, 'Mahşerde görüşürüz' notu bulundu.

Gökdelenin 43. katından düşmüştü... Telefonundaki not ortaya çıktı: 'Mahşerde görüşürüz'

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi. Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BAŞKA ODADAYDIK" SAVUNMASI

Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü.

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Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti.

ŞİFRELİ TELEFONUNDAN NOT ÇIKTI

Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede not bulundu.

"HERKES SUÇLU! MAHŞERDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Arslan'ın notunda, "Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı.

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Arslan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise bekleniyor. Polisin şu ana kadar yaptığı araştırmada cinayet iddialarına ilişkin delil elde edilemedi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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