HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Gökdeniz Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programına katıldı!

Gökdeniz Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programına katıldı!

11.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kas hastalığı sebebiyle makineye bağlı olarak yaşamak zorunda kalan 26 yaşındaki Gökdeniz Şahin’in acı hikâyesi, herkesi derinden etkiledi. Daha önce Haluk Levent’in Ocak 2020’de de evinde ziyaret ettiği Gökdeniz Şahin, Star TV ekranlarında yayınlanan Haluk Levent’le Yeniden programında yaşadıklarını anlattı.

Gökdeniz Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programına katıldı!

Bursa’da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı olarak yaşayan Gökdeniz Şahin’in yıllar önce en büyük isteği Haluk Levent’i görmekti. Bunu öğrenen Haluk Levent, Trabzonlu Gökdeniz Şahin’in isteğini kıramayarak, 2020’de onu Bursa’da görmeye gitmiş, evinde de mini bir konser vermişti. Şimdi ise Şahin, ünlü sanatçının programına katıldı.

GÖKDENİZ ŞAHİN KİMDİR?

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan 26 yaşındaki Gökdeniz Şahin’i 2020’de evinde ziyaret eden Haluk Levent, şimdi de Şahin’i programında işledi. Levent, Şahin’in evinde onu ziyaret ederek, mini bir de konser vermişti.

Gökdeniz Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programına katıldı!

2 buçuk yaşında kas hastalığına yakalanan Gökdeniz Şahin, hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdürdü. Son 4 yıldır da cihaza ve yatağa bağlı olarak yaşayan Gökdeniz Şahin, geçtiğimiz yıl sosyal medyadan, ‘'Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim’’ dediği videoyu paylaşmıştı.

Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent, yaptığı paylaşımla ‘’En yakın zamanda’’ diyerek cevap vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Arzu Cansever kimdir?Arzu Cansever kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.