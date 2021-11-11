Gökdeniz Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent’in programına katıldı!

Bursa’da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı olarak yaşayan Gökdeniz Şahin’in yıllar önce en büyük isteği Haluk Levent’i görmekti. Bunu öğrenen Haluk Levent, Trabzonlu Gökdeniz Şahin’in isteğini kıramayarak, 2020’de onu Bursa’da görmeye gitmiş, evinde de mini bir konser vermişti. Şimdi ise Şahin, ünlü sanatçının programına katıldı.

GÖKDENİZ ŞAHİN KİMDİR?

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan 26 yaşındaki Gökdeniz Şahin’i 2020’de evinde ziyaret eden Haluk Levent, şimdi de Şahin’i programında işledi. Levent, Şahin’in evinde onu ziyaret ederek, mini bir de konser vermişti.

2 buçuk yaşında kas hastalığına yakalanan Gökdeniz Şahin, hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdürdü. Son 4 yıldır da cihaza ve yatağa bağlı olarak yaşayan Gökdeniz Şahin, geçtiğimiz yıl sosyal medyadan, ‘'Tek isteğim dünya gözü ile seni görüp sarılmak. Seni hep seveceğim gönlü güzel abim’’ dediği videoyu paylaşmıştı.

Gökdeniz'in çağrısına kayıtsız kalmayan Haluk Levent, yaptığı paylaşımla ‘’En yakın zamanda’’ diyerek cevap vermişti.



