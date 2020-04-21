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Gökhan Alkan'ı ifşa etmişti! Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:01 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan'ın olduğu iddia edilen mesajlar dün sosyal medyayı sallamıyştı. O kadın yeni bir açıklama yaptı.

Gökhan Alkan'ı ifşa etmişti! Flaş açıklama

Yasak Elma dizisinde rol alan Gökhan Alkan'ın bir kadına attığı mesajlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü oyuncunun, “Ben seni aldım, tanıştık, sonra otelde spa masaj keyfi, odada film şarap muhabbet. Her zerrende olmalıyım” yazması dikkat çekmişti.

Konuşmaları ifşa olan Ezgi Naz isimli sosyal medya kullanıcısı flaş bir açıklama yaptı.

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Ezgi Naz Twitter ve Instagram hesaplarının hacklendiğini ve paylaşılan yazışmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yasak Elma oyuncusu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu! Olay teklifYasak Elma oyuncusu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu! Olay teklif

Gökhan Alkan ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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