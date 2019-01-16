Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye romantik evlilik teklifi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci dün sevgilisi Gökhan Çıra ile birlikteliklerinin 2'inci yılını kutladı. Galatasaray alt yapısından yetişen Çıra, sevgilisine yaklaşık 1 milyon TL'lik 5,5 karat tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.

GÖZLERİNİ BAĞLAYARAK EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Bu yıl içinde evleneceklerini açıklayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra dün 2. yıllarını kutladı. Kutlama için sevgilisini gözleri bağlı şekilde mekana getiren Çıra, daha sonra evlilik teklifi etti.

5 KARATLIK YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Teklif karşısında gözyaşlarını tutamayan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'ya sarılarak, "Evet" dedi. Geçtiğimiz sene Ebru Polat'la 5 Karat karşısını çıkaran Ciğerci, 5,5 karat yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Gökhan Çıra'nın sevgilisine aldığı yüzüğün değeri yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor ve kolay bulunamadığı için özel sipariş üzerine hazırlanıyor.

2019 BENİM YILIM OLACAK

Öte yandan Selin Ciğerci daha önce, "2019 her açıdan benim yılım olacak. Güzel sürprizlerim var. Çok güzel bir şarkı hazırladık. Yeni yıla damgasını vuracak bir single geliyor" demişti.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Sosyal medyada ilk olarak Bebek Okan adı ile ünlenmiştir. Sosyal medya profili ile fenomen haline gelen Bebek Okan, 2 yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip kadın olmuş ve adını Selin Ciğerci olarak duyurmuştu. Babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.

