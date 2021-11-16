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  4. Gökhan Çıra lüks arabasıyla trafiği kapatıp yarış yaptı! Görüntüler olay oldu

Gökhan Çıra lüks arabasıyla trafiği kapatıp yarış yaptı! Görüntüler olay oldu

16.11.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı yolunda 3 lüks araç, yan yana durdurup trafiği kapatarak yarış startı verdi. Lüks araçlardan birinin Selin Çiğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra olduğu ortaya çıktı.

HASDAL İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü.

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TRAFİĞİ KAPATIP YARIŞ STARTI VERDİLER

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

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GÖKHAN ÇIRA'NIN ARABASI

Trafikteki araçlara makas atarak ilerleyen otomobillerden, birinin Ünlü Fenomen Selin Çiğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’ya ait olduğu ortaya çıktı. Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili denetme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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