Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

İzmit’te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen Can Gönül isimli genç, Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etmişti. Televizyon programına telefonla katılan Gökhan Gönül'den, kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk kez açıklama geldi.

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;

Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Can Gönül, Gökhan Gönül'ün sözlerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba." ifadelerini kullandı.



