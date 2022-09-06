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Gökhan Güney'in gelini Esra Ezmeci'ye katıldı! Şoke eden iddia: Uygunsuz görüntülerimi...

06.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gökhan Güney hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü! Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına katılarak çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Ece Güney şarkıcının kendisine cinsel içerikli görüntülerle şantaj yaptığını iddia ediyor. İşte Gökhan Güney hakkındaki iddiaların detayları...

Gökhan Güney'in gelini Esra Ezmeci'ye katıldı! Şoke eden iddia: Uygunsuz görüntülerimi...

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programında Gökhan Güney hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. Ece Güney, kayınpederi Gökhan Güney’i kendisine kalacak 8 dairenin üzerine konmakla suçladı.

KOCASI ÖLÜNCE MAL KAVGASI BAŞLADI

Ece Güney, Gökhan Güney’in oğlu Selim Güney ile 2012 yılından dünyaevine girdi. 2014 yılında ise Selim Güney mide kanserinden hayatını kaybetti. Ece Güney’in iddiasına göre kocası 8 dairesini akrabalarının üzerine yaptı. Bunun nedeni ise finansal açıdan zor duruma düşerlerse malları korumaktı.

Ancak ölümden sonra bu malları Selim Güney'in babası Gökhan Güney malları almak istedi.

Selim Güney’in ölümü sonrası Ece Güney bir iş insanı ile aşk yaşamaya başladı. Gelin Güney'in sevgilisi ayrılık kararını kabul etmeyince özel görüntülerini ortaya çıkardı. Ece Güney "Evime gizlice kameralar koymuş, her anımı çekmiş" dedi.

Ece Güney’in iddiasına göre; bu ilişkide sürecindeki uygunsuz görüntüler eski kayınpederi Gökhan Güney’e ulaştı. Eline geçen video sonrası kayınpederi Gökhan Güney oğlunun akrabaları üzerine yaptığı 8 dairenin tapusunu kendi üzerine aldı.

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İDDİALARI GÖKHAN GÜNEY'İN YAKINLARI YALANLADI

8 evin kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ece Güney’e yanıtı ise kayınpederi Gökhan Güney’in yakınları verdi.

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Ünlü sanatçının yeğeni Aydan Güney bu iddiaları yalanladı ve "Öyle bir evi yok ki... Bu isim kullanmak. Sıkıntılı bir durumu var o kişinin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Gökhan Güney
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