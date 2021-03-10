Gökhan Özbolat’ın canlı yayında kadına şiddeti! Gökhan Özbolat kimdir?

Kadına şiddet olaylarının gittikçe artış gösterdiği ülkemizde, erkeğin kadına uyguladığı şiddet görüntüleri de büyük yankı uyandırıyor. Gökhan Özbolat’ın canlı yayında kadına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile tepkilerin çığ gibi büyümesi, vatandaşların “Gökhan Özbolat kimdir?” Sorusunu sormasına sebep oldu. Peki, Gökhan Özbolat kimdir?

CANLI YAYINDA KADINA ŞİDDET!

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen cinayeti ile gündeme gelen Ümitcan Uygun'un adı tekrar kadına şiddet olaylarına karıştı. Ümitcan Uygun’un arkadaşı olduğu söylenen ve beraber görüntüleri bulunan Gökhan Özbolat, canlı yayında bir kadına uyguladığı şiddet ile gündeme geldi.

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran günü Keçiören’de bir evde ölü olarak bulundu. Genç kadının intihar ettiği iddia edilirken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun, olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın halini canlı yayında takipçileri ile paylaşmıştı. Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olmasına rağmen, uyuşturucu kullandığı görüntüler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümitcan Uygun’un arkadaşı olduğu iddia edilen Gökhan Özbolat’ın ise canlı yayında kadına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.