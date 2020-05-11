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Gökhan Özen: Bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Hayatını Amerika'da sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dünyaya bakış açısının nasıl değiştiğini ve bunun kendisine kazandırdıklarını paylaştı.

Gökhan Özen: Bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum

Koronavirüs salgını günlerini Amerika’da geçiren ve zaman zaman yaptığı palyaşımlarla bu süreç hakkında sevenlerini bilgi veren Gökhan Özen, geçen hafta saç tıraşını uzun zamandır kendisinin yaptığını ve bu yüzden de salgın zamanında zorlanmadığını paylaşmıştı.

Özen, takipçileriyle etkileşimde olmak adına bu defa da dünyevi hırslarının üstesinden gelmenin kendisine sağladığı faydaları paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yasadigim her gunun degerini biliyorum. Bir gun bedensel olarak bu dunyadan gocecegimi de biliyorum. Dunyaya kazik cakmiycaz sonucta. Bu yuzden dunyevi hirslarimi arkada birakali uzun zaman oldu. Eskiden gunde 18 saat ofiste kapali kalirdim simdi o 18 saat yine uretmenin yanisira uzun uzun doga ile basbasa kalarak, kendime zaman ayirarak ve daha cok okuyarak geciyor. Bu sayede vucudum hic olmadigi kadar fit ve kendimi cok iyi hissediyorum. Covid bile bunu degistremedi! Tam ulkeme gelecegim hafta bu durum cikti ama olsun, sarkilarimi sizlerle paylastigim surece de bu dunyada icim rahat cunku biliyorum ki o eserler beni ilelebet yasatacak! Cok sukur ALLAH ↔️ you will never have this day again so make it count #blessings #godthegreatest

Gökhan Özen (@gokhanozenonline)'in paylaştığı bir gönderi ()

İşte şarkıcının o satırları:

“Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Bir gün bedensel olarak bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum. Dünyaya kazık çakmayacağız sonuçta. Bu yüzden dünyevi hırslarımı arkada bırakalı uzun zaman oldu. Eskiden günde 18 saat ofiste kapalı kalırdım şimdi o 18 saat yine üretmenin yanısıra uzun uzun doğa ile başbaşa kalarak, kendime zaman ayırarak ve daha çok okuyarak geçiyor. Bu sayede vücudum hiç olmadığı kadar fit ve kendimi çok iyi hissediyorum. Covid bile bunu değiştiremedi! Tam ülkeme geleceğim hafta bu durum çıktı ama olsun, şarkılarımı sizlerle paylaştığım sürece de bu dünyada içim rahat çünkü biliyorum ki o eserler beni ilelebet yaşatacak! Çok şükür ALLAH…”

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