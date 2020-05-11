Gökhan Özen: Bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum

Koronavirüs salgını günlerini Amerika’da geçiren ve zaman zaman yaptığı palyaşımlarla bu süreç hakkında sevenlerini bilgi veren Gökhan Özen, geçen hafta saç tıraşını uzun zamandır kendisinin yaptığını ve bu yüzden de salgın zamanında zorlanmadığını paylaşmıştı.

Özen, takipçileriyle etkileşimde olmak adına bu defa da dünyevi hırslarının üstesinden gelmenin kendisine sağladığı faydaları paylaştı.

İşte şarkıcının o satırları:

“Yaşadığım her günün değerini biliyorum. Bir gün bedensel olarak bu dünyadan göçeceğimi de biliyorum. Dünyaya kazık çakmayacağız sonuçta. Bu yüzden dünyevi hırslarımı arkada bırakalı uzun zaman oldu. Eskiden günde 18 saat ofiste kapalı kalırdım şimdi o 18 saat yine üretmenin yanısıra uzun uzun doğa ile başbaşa kalarak, kendime zaman ayırarak ve daha çok okuyarak geçiyor. Bu sayede vücudum hiç olmadığı kadar fit ve kendimi çok iyi hissediyorum. Covid bile bunu değiştiremedi! Tam ülkeme geleceğim hafta bu durum çıktı ama olsun, şarkılarımı sizlerle paylaştığım sürece de bu dünyada içim rahat çünkü biliyorum ki o eserler beni ilelebet yaşatacak! Çok şükür ALLAH…”

