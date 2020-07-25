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Gökhan Özoğuz'dan Ayasofya paylaşımı! 'Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Gökhan Özoğuz'dan da bir paylaşım geldi. Gökhan Özoğuz yaptığı paylaşımda Atatürk'ü paylaşarak "Lozan'a ihanet vatana ihanet" dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Ayasofya paylaşımı! 'Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii gündemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gökhan Özoğuz paylaşımında Hakan Özoğuz'un paylaştığı fotoğrafı paylaşarak düşüncelerini açıkladı.
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Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorumlarda bulunmasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:

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'ATATÜRK OLMASAYDI...'

"Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için, vatan hainliği nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz."

Gökhan Özoğuz bir diğer paylaşımında ise "Ayasofya; tarihi, mimarisi, ruhaniyeti ile eşsiz bir mabet. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Bugüne ulaşmasını sağlayan Atam'ı ve arkadaşlarını da minnet ile yad ediyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Adının başına Athena koyan birinden akıl alacak değiliz. Atatürk de bizim Fatih'te, Ayasofya'da. Yas tutmak istiyorsan Yunanistan'a git...
fatih olmasaydı sende gökhan özoğuz ismini rüyanda görürdün ismin ya hans yada michael ya yada john patric mırsıc gorbaçov miçotakis kolorov falan olurdu herhalde müslüman değil hıristiyan doğardın her ikisindende allah razı olsun yazarken dikkatli yazın sanatçı bozuntuları iki anırmakla sanatçı olunmaz azıcık olsun haddinizi bilin herşeye balıklama atlamayın
Olan oldu biten bitti. İşsizliğe açlığa yorum yazın. Altın uçuyor iki kelam da ona söyleyin.
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