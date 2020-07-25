Gökhan Özoğuz'dan Ayasofya paylaşımı! 'Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii gündemiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gökhan Özoğuz paylaşımında Hakan Özoğuz'un paylaştığı fotoğrafı paylaşarak düşüncelerini açıkladı.



Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorumlarda bulunmasıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı:

'ATATÜRK OLMASAYDI...'

"Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için, vatan hainliği nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz."

Gökhan Özoğuz bir diğer paylaşımında ise "Ayasofya; tarihi, mimarisi, ruhaniyeti ile eşsiz bir mabet. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Bugüne ulaşmasını sağlayan Atam'ı ve arkadaşlarını da minnet ile yad ediyorum" dedi.

