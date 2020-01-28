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Gökhan Özoğuz'dan Bedri Gencer'e sert tepki! 'Hakkımı helal etmiyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ depremiyle ilgili yaptığı yorumla olay oldu. Skandal paylaşım sonrası Gökhan Özoğuz kendini tutamadı ve bakın ne dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Bedri Gencer'e sert tepki! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer Elazığ’daki depremle ilgili Twitter’dan olay olan bir paylaşımda bulunmuştu. Gencer yaptığı paylaşımda “Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” dedi.

Gencer'in bu paylaşımına tepki yağınca Gencer paylaşımını sildi.

YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!YTÜ'lü Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Sosyal medyada yaptığı politik yorumlarla sık sık gündem olan Gökhan Özoğuz ise bu paylaşıma tepki gösterenler arasındaydı. Özoğuz bu paylaşım sonrası patladı:

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"Bir Tenik Üniversite Profesörü yorumu değil di mi bu? Şaka! Bu mantık ve felsefi yaklaşımındaki kişiler Türkiye'de üniversite profesörü olamaz, olmamalıdır! Bu bitişin başlangıcıdır! Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorum ve hakkımı da helal etmiyorum!"

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz, Bedri Gencer, Elazığ depremi,

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