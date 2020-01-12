MAGAZİN
  4. Gökhan Özoğuz'dan Gökçek paylaşımı! 'Derin bir oh çekersin'

Gökhan Özoğuz'dan Gökçek paylaşımı! 'Derin bir oh çekersin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verileceğini açıkladığı 50 dosyayı duyunca bakın ne dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Gökçek paylaşımı! 'Derin bir oh çekersin'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz siyasete ilişkin yorumlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özoğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden önceki dönemlere ait en az 50 imar-rant yolsuzluk dosyasının ellerinde hazır olduğunu ve bunların kısa sürede savcılığa verileceğini duyurduğu haberi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"KÖTÜLERİN YAPTIKLARININ ÖCÜ HAKKIYLA ALINIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan Melih Gökçek dönemiyle ilgili savcılığa verilen 50 dosyayla ilgili Gökhan Özoğuz sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

163787-598x698-RtyN

"Hani filmlerde hep iyiler ve iyilik önce yenilirmiş gibi olur, sonra filmin içindeki çaba ve doğruluk sıkıştırmaya başlar, sonuna doğru kötülerin yaptıklarının öcü hakkıyla alınır ve derin bir oh çekersin. Öyle bir tad sanki."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Eski eşi merak konusu oldu!Eski eşi merak konusu oldu!
Acı haberi böyle duyurdu! "Allah'tan sonra...'Acı haberi böyle duyurdu! "Allah'tan sonra...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz, Gökçek,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent isyan etti!

Haluk Levent isyan etti!

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar kimdir?

Eski eşi merak konusu oldu!

Metin Şentürk babasını kaybetti!

Acı haberi böyle duyurdu! "Allah'tan sonra...'

Naz Mila yine dansıyla olay oldu! Göğüs dekoltesi dansın önüne geçti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Mahsun Kırmızıgül'den olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

Olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

Süleyman Çakır paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.