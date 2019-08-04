MAGAZİN

Gökhan Özoğuz'dan Kaz Dağları tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni projesinin devam ettiğini söyleyerek sosyal medya hesabından isyan etti.

Gökhan Özoğuz'dan Kaz Dağları tepkisi!

Son dönemde siyasi söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağındaki Kirazlı Balaban Tepesi'ne yapılacak projenin devam etmesine sosyal medya hesabından isyan etti.

Özoğuz, tepki çeken proje ile ilgili yapılan resmi açıklamaların bir işe yaramadığını gösteren bir paylaşım yaparak, "Yazıklar olsun ! Konu ile alakalı açıklama tamamen projenin devamlılığına hizmet etmesi için yapılmıştır! Kesilen ağaç miktarı, siyanürün kullanılmadığı ve tekrar ağaçlandırma konusundaki bilgisizlik (şekerle çocuk kandırmak). Vatan, millet sevdasından bahsedenler, neredesiniz?" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

gokhan-ozoguz-kaz-daglari-ndaki-pro-fL7J


PARTNERGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyorGalaxy Note 10 ile bir dönem sona eriyor
'Sofra duamızı ettikten sonra...''Sofra duamızı ettikten sonra...'
Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz kaz dağları

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aman Emina duymasın! İtiraf etti

Aman Emina duymasın! İtiraf etti

Yeni rolü için bambaşka biri oldu!

Yeni rolü için bambaşka biri oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Sezici’ye son veda: Güle güle Cengo

Usta oyuncuya son veda: Güle güle Cengo

Doğa Rutkay: Sofra duamızı ettikten sonra...

'Sofra duamızı ettikten sonra...'

Ezo Sunal'ın korku dolu anları

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Timati'nin Antalya'da yaptığı dalga sörfü olay oldu

Rus şarkıcıdan olay paylaşım! Bornoz ve kahveyle...

Alper Kul ile Aylin Kontante'nin romantik pozu

Aşk pozu! Beğeni yağdı

Ayta Sözeri: Tek rakibi Jennifer Lopez

'Tek rakibi Jennifer Lopez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.