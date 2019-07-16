MAGAZİN

Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı! Nedim Şener'den yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Nedim Şener ve Gökhan Özoğuz arasındaki 'Türk Askeri' gerilimi devam ediyor. Son olarak Gökhan Özoğuz Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak Nedim Şener'e yanıt verdi. Bu paylaşımla tartışma yeniden alevlendi.

Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı! Nedim Şener'den yanıt

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Nedim Şener arasında 15 Temmuz / Türk askeri tartışması devam ediyor.

Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz afişlerinde yer alan askerlerin tüm askerleri temsil ettiğini belirten Özoğuz, sosyal medya hesabında, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullanmıştı.

"SEN CANINI SIKMA"

Gazeteci Nedim Şener, Özoğuz'a "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma" diyerek yanıt vermişti.

gokhan-ozoguz-dan-omer-halisdemir-paylasimi-turk-12250773_9276_m

İkilinin arasında süregelen tartışmaya bugün bir yenisi daha eklendi.

Özoğuz şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Bakın Nedim bey, böyle resmedilir Türk askeri. 15 Temmuz katliamını böyle doğru anlatırız gelecek nesillere. Gören çocuklara. Resim bilinç altına işler hafızalarda böyle kalmalıdır o günü durduranlar" notunu düştü.

Nedim Şener ise bu paylaşıma yanıt olarak "Aferin Gökhan, işte bu diğerlerinin arasındaki çizimlerden sadece biri. Yavaş yavaş doğru kareye ulaşıyorsun. Hepsine birden bakıp fotoğrafın tamamını gördüğünde aynı üniformayı giyen hain ile kahramanı da ayıracaksın. İnan çocuklar onu çok iyi ayırıyor, iyi günler" yazdı.

gokhan-ozoguz-dan-omer-halisdemir-paylasimi-turk-12250773_4414_m

Nedim Şener'in bu sözleri Özoğuz'u gerdi ve bir yanıt da ünlü şarkıcıdan geldi! Özoğuz yanıtında "Nedim bey bu aferinleri siz hak ediyorsunuz sonunda anladınız maksadımızı. Yok noktamız hep aynıydı zaten bir noktaya geldiğimiz yok. Biz doğduğumuzdan beri böyle bildik öğrendik ATAMIZDAN. Yeter ki Türk Askeri'nin itibarını zedeleyecek bir görsel olmasın hiçbir yerde."

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov
Kıskandıran balayı paylaşımlarıKıskandıran balayı paylaşımları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir Gökhan Özoğuz Gökhan Özoğuz ve Nedim Şener

En Çok Okunan Haberler

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Aldıkları fantezi koltuğuyla gündem olmuşlardı! Şimdi de...

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den eleştirilere inat bikinili paylaşım

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Sophie Turner ve Joe Jonas’tan kıskandıran balayı paylaşımları

Kıskandıran balayı paylaşımları

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

İkinci kez baba oldu! İlk paylaşım

Yasemin Çonka'nın oğluyla fotoğrafına beğeni yağdı! 'Abla-kardeş gibi'

Oğlu boyunu geçti! 'Abla-kardeş gibi'

Kylie Jenner'ın tatil masrafı dudak uçuklattı

Paylaşımları olay oldu! Tatil masrafı dudak uçuklattı

Rapçi Hayki'den çirkin sözler! Tepki yağıyor

Ünlü Rapçi'den dini değerlere küfür! Hesabı kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.