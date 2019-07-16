Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı! Nedim Şener'den yanıt

Şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Nedim Şener arasında 15 Temmuz / Türk askeri tartışması devam ediyor.

Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz afişlerinde yer alan askerlerin tüm askerleri temsil ettiğini belirten Özoğuz, sosyal medya hesabında, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadesini kullanmıştı.

"SEN CANINI SIKMA"

Gazeteci Nedim Şener, Özoğuz'a "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma" diyerek yanıt vermişti.

İkilinin arasında süregelen tartışmaya bugün bir yenisi daha eklendi.

Özoğuz şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafını paylaşarak, "Bakın Nedim bey, böyle resmedilir Türk askeri. 15 Temmuz katliamını böyle doğru anlatırız gelecek nesillere. Gören çocuklara. Resim bilinç altına işler hafızalarda böyle kalmalıdır o günü durduranlar" notunu düştü.