Gökhan Özoğuz'dan 'Sivas katliamı' paylaşımı

Sivas Katliamı, Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı olarak da bilinen ve 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen katliam, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanmış bir olaydı. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen hala kalplerdeki acısı taze olan bu katliamla ilgili olarak şarkıcı Gökhan Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

“O güzel canları yakan, şu an bile etrafta elini kolunu sallaya sallaya gezen Müslüman kıyafetine bürünmüş cahil zihniyeti lanetliyorum. Ülkemize, Vatanımıza, Milletimize kültürümüze ve dinimize en büyük kötülüğü yapan bu zihniyet sonsuza dek yok olsun”





