Gökhan Özoğuz Kadir Şeker kararına isyan etti! 'Bu nasıl iştir?'

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in cezası belli oldu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürdü.

Kadir Şeker kararının ardından sosyal medya bu konuyu konuştu. Ünlü isimler de Kadir Şeker kararına tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de Gökhan Özoğuz idi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlarda Aleyna Çakır'ın ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun'u paylaştı.



Gökhan Özoğuz paylaşımında "Bu nasıl iştir? Bu iki şerefsiz saldırıp tecavüz edip öldürmüş. Kadir Şeker iffet korurken şerefsizi haklamış" dedi.

Özoğuz paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.

