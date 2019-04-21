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Gökhan Özoğuz o manşete isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 4 askerimizin şehit olmasıyla ilgili haberleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayan gazeteye sosyal medya hesabından isyan etti.

Gökhan Özoğuz o manşete isyan etti!

Hakkari Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit düştü. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından askerlerin ölümünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayan bir gazeteye sitem etti.

Gökhan Özoğuz, dün Twitter hesabından paylaşım yaparak "Ne zaman bitecek? Artık yetmedi mi? Dağ gibi delikanlı kardeşlerimizi toprağa Verdiğimiz yetmedi mi? Gözlerini kırpmadan vatan uğruna gidiyor bu canlar. Artık bir çare bulmalıyız.

Her haberi geldiğinde içler paramparça. Allah rahmet eylemekliğini buyura" dedi.

Özoğuz, bu paylaşımından sonra ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için çağrıda bulundu.

"SEVİYE YERLERDE"

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bir gazetenin 4 askerin şehit olmasının İmamoğlu'na bağlanmasına sert çıktı.

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Şarkıcı, "Bu ne arkadaş! Ne alaka? Nereden bağladın İmamoğlu'na? Neden yapıyorsun bunu mesela? Dürüst ol boş karalama yapma; kimse inanmıyor zaten. Onun için kimse artık gazete okumuyor haber dinlemiyor. Şu yazdığına çocuk itibar etmez çocuk! Buralara düştük artık seviye yerlerde" diyerek yazılan manşete sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gökhan Özoğuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

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