MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Özoğuz: Tadı kaçmadı mı? Sektör çökmek üzere…

Gökhan Özoğuz: Tadı kaçmadı mı? Sektör çökmek üzere…

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bayram dolayısıyla iyice unutulan sosyal mesafe ve koronavirüs kurallarını hatırlattı ve önemli bir uyarıda bulundu.

Gökhan Özoğuz: Tadı kaçmadı mı? Sektör çökmek üzere…

Yaşanan karantina döneminin ardından koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından pek çok mekan yeniden çalışmaya ve müşterilerini kabul etmeye başladı.

Sosyal mesafe kuralının zaman zaman hiçe sayıldığı ortamlarda normalleşme süreci devam ederken kültür sanat faaliyeti icra eden kişiler için durum hiç de iç açıcı değil.

AVM’lerin, kafelerin ve restoranların açılmasının ardından kalabalıklar buralara hücum ederken tiyatro, sinema ve konser salonlarının kısıtlama altında tutulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Benzer bir tepkiyi de şarkıcı Gökhan Özoğuz verdi. Sosyal medya hesabından çevresinde gördüklerinde dair bir değerlendirmede bulunan Özoğuz durumun böyle devam etmesi halinde kültür sanat sektörünün çökeceğini söyledi.

gokhan-tweet

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
Evliliği 30 gün sürdü! Açıklaması şaşkına çevirdiEvliliği 30 gün sürdü! Açıklaması şaşkına çevirdi
Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndüEleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Twitter'ı hackleyen çocuk tutuklandı

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Paylaştığı fotoğrafa ünlü isimden olay yorum! "Bir hamile güzelliği gelmiş"

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Silahlı-bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

Turizmcinin yüzü güldü! Bu yıl ilk

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızının Instagram hesabını kapattıran Coşkun Sabah sosyal medya gündeminde

Sosyal medyanın gündeminde! Instagram'da takip ettiği hesaplar...

Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka’dan ayrıldı

Evliliği 30 gün sürdü! Açıklaması şaşkına çevirdi

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan bayram sürprizi! İşte Kuaförüm Sensin 31 Temmuz Cuma sonuçları

Bülent Ersoy'dan bayram sürprizi!

Cem Belevi'den sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Temmuz Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi belli oldu!

Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston koronavirüsü yendiğini açıkladı

Breaking Bad'in yıldızı koronavirüse yakalandı! Neler yaşadığını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.