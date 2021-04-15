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Gökhan Özoğuz’un tepkisine Fahrettin Koca’dan yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'

15.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vakalarla ilgili "Sorumlu 84 milyon Türkiye vatandaşıdır" sözlerine ünlü sanatçı Gökhan Özoğuz, tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz'a Bakan Koca'dan cevap geldi. Twitter’da yaşanan diyalogda Bakan Koca, suçumuz yok, sorumluluğumuz var dedi.

Gökhan Özoğuz’un tepkisine Fahrettin Koca’dan yanıt: 'Suçumuz yok, sorumluluğumuz var'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Twitter hesabını aktif kullanan sanatçıların başında geliyor. Sanatçı geçtiğimiz günlerde pandemi yönetimine ilişkin eleştirilerini dile getiren bir tweet paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gökhan Özoğuz'un eleştirisine yanıt verdi.

"SORUMLU HEPİMİZİZ, 84 MİLYON"

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, bir gazetecinin "Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?" sorusuna, "Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu hep anlatageldi" diye yanıt vermişti.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Bunun üzerine Gökhan Özoğuz, sosyal medyadan Bakan Koca'ya, "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? Bir senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongre falan da yok. Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba? Belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" eleştirisini yöneltmişti.

BAKAN KOCA ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Bakan Koca, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak eleştiriye yanıt verdi. Koca, "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca Gökhan Özoğuz
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