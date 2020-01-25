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Gökhan Özoğuz: Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da yaşanan depremin ardından ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekti. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Yunanistan'daki depremi hatırlatarak bakın ne dedi...

Gökhan Özoğuz: Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler...

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremi çevre illerde hissetti ve 21 vatandaş yaşamını yitirdi. Depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz yaptığı yorumla gündeme geldi.

Gökhan Özoğuz depremin ardından ülkemize yardıma ilk gelenlerden birinin Yunanistan olduğunu öğrenince daha önce Yunanistan'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada 'oh olsun' diyenlere seslendi.

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Yunanistan depreminde yaşananları hatırlatan Gökhan Özoğuz "Yunanistan'da deprem olduğunda beddua edenler vardı. Biraz utanırlar belki. Artık bilmeyenlerde uyansın inşaallah da, şu kin, şu nefret bitsin! Dünyanın dört bir yanında. İnsan olmaya geliyoruz dünyaya. Eninde sonunda insan insana muhtaç olacak!" dedi.


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