Gökhan Türkeş Öngel “Kafkaslardaki büyük fırsat; Azerbaycan”

Geçtiğimiz günlerde TANAP’ın Avrupa bağlantısının temellerinin atılmasıyla birlikte Azerbaycan ile olan ticari bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini tekrar gündeme getiren Royal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel, “Özel gümrük anlaşmaları sayesinde Azerbaycan 400 milyonluk bir pazara açılan bir kapı konumundadır. Bu anlamda bizim için Kafkaslarda büyük bir fırsat” dedi.

Azerbaycan’da üretilen doğal gazın Türkiye’ye ardından da Avrupa’ya taşınması hedeflenen Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Avrupa Bağlantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen törenle açıldı. Bu tarz ticari ilişkilerin her zaman yapılması gerektiğini ve Azerbaycan’ın Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini dile getiren Gökhan Türkeş Öngel Türkiye’nin de kardeş ülke Azerbaycan’ın ekonomik fırsatlarını kaçırmamasını gerektiğini dile getirdi.

“Yatırımcılar için eşi benzeri bulunmayan potansiyele sahip bir ülke”

“Ülkemizle ilgili her olumsuz durumda ilk, bazen de tek destek açıklaması yapmasına alıştığımız, ‘İki Devlet, Bir Millet’ dediğimiz Azerbaycan’la, tarihi, kültürel ve sosyolojik olarak derin bağlarımızın olduğunu herkes bilir” diyerek ilişkilerin neden ekonomik boyutta önemli olduğuna dair değerlendirmelerde bulunan Gökhan Türkeş Öngel açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Azerbaycan, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile coğrafi yakınlığı ve o ülkelerle olan özel gümrük anlaşmaları ile ülkemizin yatırımcıları için eşi benzeri bulunmayan potansiyele sahip bir ülkedir. Azerbaycan ve Türkiye, dünyanın en büyük stratejik projelerine birlikte imza atmış olsalar da, Azerbaycan’ın Sovyetlerden ayrıldığı ilk yıllarda, iki ülkenin acemi tüccarlarının yaptığı yanlış ticaretler, bu devasa projeleri ve Azerbaycan’ın, bizim için taşıdığı özel fırsatları maalesef gölgede bırakmaktadır.”

Zamanında bir grup iş adamıyla birlikte yapmış oldukları ziyarette Türkiye’den önce başka ülkelerin Azerbaycan’ın ekonomik anlamdaki önemini fark ettiğini vurgulayan Öngel, “Seyahatimiz de Kafkasların göz kamaştıran yıldızı Azerbaycan’ın kendi için de barındırdığı ekonomik fırsatları bizden önce başkalarının fark etmiş olduğunu görüyoruz. Türkiye’den bakarken bizim gördüğümüz Azerbaycan’la, dünyanın gördüğü ve gerçekte olana Azerbaycan çok farklı.

Küçük kardeş ülke olarak görüp, sempati duyduğumuz Azerbaycan’ın, Türkiye ye en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini birçoğumuz bilmemiş olabiliriz. Türk Akım projesi TANAP başta olmak üzere, dünya çapında stratejik önemi olan projelere iki devlet olarak imza atmışız. Devletlerin bu hamlelerine birkaç büyük firma ilgi duysa da, Türk müteşebbislerin, Azerbaycan’daki fırsatları umumiyetle fark edemedikleri dikkatimizden kaçmıyor” şeklinde konuştu.