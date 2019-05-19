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Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

ı Şahane etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi.Yeşilyurt Alışveriş Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesince gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç’ın performansı ile başladı.

ı Şahane etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi.

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesince gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç’ın performansı ile başladı. İzleyiciler DJ’in şarkılarıyla adeta coştu.

Gökhan Türkmen şarkılarını hayranları için seslendirdi
Sonrasında ise ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Saatlerce süren konserde ünlü şarkıcının şarkılarına hayranları da eşlik etti. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımıyla devam edecek.

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri

Gökhan Türkmen’den 100. yıl konseri
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